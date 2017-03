Sport

FOOTBALL Karim Benzema a lancé un message à Didier Deschamps, jeudi sur RMC...

Benzema et Deschamps - FRANCK FIFE / AFP

William Pereira

Il fallait s’y attendre. Karim Benzema est toujours malheureux de ne pas faire partie des options de Didier Deschamps en équipe de France. « C’est dur (de ne pas être sélectionné) quand on joue dans un grand club. Moi j’aime le foot, les gros matches. L’équipe nationale, c’est des matches de très haut niveau », a exposé l’attaquant du Real Madrid sur RMC, jeudi.

« Pour l’instant, je n’ai pas mis un terme à ma carrière internationale, je ne veux pas lâcher », a-t-il tenu à préciser. Et d’enchaîner : « Ça fait un an et demi que je ne suis pas en équipe de France, je le vis mal, je trouve ça injuste parce que je n’ai pas d’explication. »

« Si on parle d’extra-sportif, l’histoire avec Mathieu (Valbuena), je ne suis pas coupable. J’ai payé. Je pense que ça va », a-t-il insisté.

Benzema veut des explications

« Ce que j’aimerais, c’est avoir une discussion avec le sélectionneur, si c’est pour ça (sa mise en examen) ou autre chose, a-t-il encore déclaré. La dernière fois que je l’ai eu au téléphone, c’était bien avant l’Euro, avant la demi-finale ou finale de Ligue des champions je ne sais plus ».

« Il m’a dit qu’il ne me sélectionnerait pas. Je n’avais pas besoin de plus d’explications à ce moment. Aujourd’hui, avec du recul, j’aimerais bien qu’il m’explique pourquoi cela dure, je me pose cette question tous les jours », a conclu Benzema.

