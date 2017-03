Sport

Lucas Podolski raccrochera les crampons après l'Euro 2016 - Christof Stache/AP/SIPA

L’Allemagne affrontait l’Angleterre hier soir lors d’un match amical disputé au Signal Iduna Park de Dortmund. Outre l’affiche, plutôt sexy sur le papier, c’est un tout autre évènement qui a attiré l’attention : la retraite internationale de Lukas Podolski.

Le buteur de la Mannschaft a tiré sa révérence à 31 ans après avoir porté le maillot national à 130 reprises, claqué 49 buts et offert 31 passes dé'. Propre.

[VIDEO] Podolski dit adieu avec un but exceptionnel ! https://t.co/sZezxRWUvg pic.twitter.com/bSuFXmix42 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 22, 2017

Mais ceux qui pensaient que l’attaquant de Galatasaray allait se barrer par la petite porte se sont mis le doigt dans l’œil. Ça aurait été mal connaître l’animal.

En effet, alors que les deux équipes se neutralisaient, le champion du monde 2014 a pris les choses en main peu après l’heure de jeu, expédiant une praline goût caramel, du pied gauche, dans la lucarne du pauvre Joe Hart.

Joe Hart félicitant Podolski pour son magnifique but avec l'Allemagne !

Félicitation à Podolski qui jouait son dernier match en selection ! pic.twitter.com/t0d6MM3siW — Manchester City FR (@MCIFrance) March 22, 2017

Beau joueur, le portier anglais a félicité son bourreau du soir. A l’arrivée, l’Allemagne s’est imposée 1 but à 0 face à la sélection des Three Lions. Pour « Poldi », il n’y avait pas plus belle façon de faire ses adieux au public allemand.

