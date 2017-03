Sport

FOOTBALL La star du judo Teddy Riner est venue promouvoir la candidature de Paris aux JO 2024 auprès des joueurs de l'équipe de France...

Teddy Riner et Antoine Griezmann - Twitter

William Pereira

Le football professionnel a toujours pris ses distances avec l’olympisme. Ce n’est pas un hasard si seuls les équipes de jeunes y prennent part. Mais Teddy Riner ne désespère pas de voir l’élite du football français s’intéresser d’un peu plus près aux Jeux olympiques. C’est bien pour cela qu’il était présent mercredi à Clairefontaine, en compagnie de l’ex-chef de file du tennis de table français, Jean-Philippe Gatien, et plus précisément pour promouvoir la candidature de Paris 2024.

Ce dernier a même fait un appel aux joueurs présents sur les lieux : « on a besoin de vous, on a besoin des sportifs. On a besoin de l’ensemble des forces pour soutenir ce projet. »

Griezmann tape la pose avec Riner

Les joueurs de l’équipe de France ont ensuite participé à une séance photo avec leurs deux invités. Antoine Griezmann a notamment tweeté une photo avec Teddy Riner, où ils associent leurs mains pour former une tour Eiffel, le symbole de la candidature parisienne.

Les jeux Olympiques 2024 doivent être attribués en septembre prochain. Deux villes sont en compétition pour les organiser : Paris et Los Angeles.

