Amateurs de sable, de moteurs rutilants et de courses folles, vous êtes servis. Le parcours del’édition 2018 du Dakar vient d’être dévoilé et quelques changements sont prévus. Les participants « s’élanceront de Lima le 6 janvier et arriveront à Cordoba en Argentine le 20 janvier », a indiqué mercredi Étienne Lavigne, directeur de l’épreuve au sein d’Amaury Sport Organisation (ASO), lors d’une conférence de presse à Paris.

« Cela fait cinq ans que nous ne sommes pas allés au Pérou, un pays qui a marqué les esprits à l’époque et il y avait un vrai désir des concurrents d’y revenir », poursuit Lavigne. Ce départ depuis le Pérou est soumis aux incertitudes liées au phénomène climatique « El Niño » et ses pluies diluviennes qui ont provoqué la mort de dizaines de personnes depuis deux mois.

Il s’agira de la dixième édition en Amérique du Sud, les organisateurs ayant quitté le continent africain depuis l’annulation de l’édition 2008 en raison de craintes liées à la sécurité en Mauritanie.

