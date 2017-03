Sport

HANDBALL Deux des plus beaux palmarès du sport français disent au revoir à l’équipe de France de handball…

Thierry Omeyer (à gauche) et Daniel Narcisse ont tenu une conférence de presse pour annoncer leur retraite internationale, le 21 mars 2017. - FRANCK FIFE / AFP

A.G. avec AFP

Ce n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais officiel. Alors que nous avions récemment fait écho dela fin de carrière internationale imminente des deux monstres du hand tricolore, l’annonce est tombée ce mardi lors d’une conférence de presse organisée à Paris.

#EdF[M]

BREAKING NEWS!

T. OMEYER et D. NARCISSE mettront un terme à leur carrière internationale APRES les qualifs à l'Euro 2018#BleuetFier pic.twitter.com/HAZZJYCS97 — Equipes France Hand (@FRAHandball) March 21, 2017

Le gardien de but Thierry Omeyer (40 ans, 356 sélections) et l’arrière Daniel Narcisse (37 ans, 309 sélections), une nouvelle fois sacrés champions du monde avec l’équipe de France en janvier, ont donc officialisé leur retraite internationale pour la fin de saison.

« Amis dans la vie, compagnons de chambrée et coéquipiers de longue date en Bleu, les deux Experts (...) accompagneront l’équipe de France dans sa qualification à l’Euro 2018 et tireront ensuite leur révérence après plus de 17 ans passés au service des Bleus », précise la Fédé de handball dans son communiqué.

Avec ces deux départs, c’est toute une page de l’histoire du handball français qui se tourne. Un seul mot nous vient à la bouche : Merci.

