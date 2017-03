Sport

FOOTBALL Mourinho a entamé sa grande lessive...

Bastian Schweinsteiger ne portera plus les couleurs de MU - JOHN MACDOUGALL / AFP

J.T.

Et un nouveau champion du monde en direction des États-Unis ! Après Kaka, David Villa et Andrea Pirlo, Bastian Schweinsteiger a, lui aussi, pris la décision de traverser l’Atlantique pour s’offrir une fin de carrière en douceur. Vainqueur du Graal en 2014 avec l’équipe d’Allemagne, le natif de Kolbermoor quitte Manchester United et les turpitudes anglaises.

Manque de respect

Mis à l’index par un José Mourinho capricieux, l’ancien du Bayern Munich a plus maîtrisé l’art de l’enfilage de la chasuble que les remontées de balles toniques qui faisaient son succès en Bavière. Ce qui avait pour don de foutre en rogne pas mal d’acteurs du ballon rond, outrés par tant de dédain montré par « The Special One ».

La gestion de Schweinsteiger est dégueulasse timal. Le mec est traité comme un vulgaire U17 alors que le mec est un fuckin capitaine — Empereur (@__Kayz1017) March 21, 2017

Comme par exemple l’international allemand de Liverpool, Emre Can : « Je ne sais pas ce qui s’est passé à Manchester, mais je pense qu’ils n’ont pas trop de respect pour lui. »

Sur les pelouses de la MLS (Major League Soccer), « Schweini » devrait retrouver des coleurs et un temps de jeu conséquent. Il aura aussi la chance de retrouver quelques anciennes gloires de la Ligue 1 comme Chris Mavinga (Toronto FC) ou encore l’ancien de l’OM, Romain Alessandrini (Los Angeles Galaxy).

