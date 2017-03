Sport

FOOTBALL Et c'est maintenant qu'il nous le dit...

Rabiot, dépité après le sixième but barcelonais au Camp Nou. - JOSEP LAGO/AFP

Aymeric Le Gall Twitter

L’élimination du PSG en Ligue des Champions n’en finit plus de faire jaser. Et chaque jour apporte son lot de révélations petites ou grandes. Dimanche dernier, c’était au tour d’Adrien Rabiot de revenir sur un événement particulier de ce match le concernant. Moyen, très moyen, durant cette rencontre ( il ne fut pas le seul, hein), le jeune milieu de terrain parisien a avoué avoir joué avec une infection pulmonaire. Rien que ça…

1/ Quel intérêt pour Rabiot d'avouer qu'il a joué contre le Barca avec une infection pulmonaire ? Pour se dédouaner ou charger son coach ? — Florian Gazan (@flogazan) March 20, 2017

« J’ai joué le retour à Barcelone avec une infection pulmonaire, c’était assez difficile, mais j’ai voulu jouer ce match. Je regrette parce que je n’étais pas à 100 %, il aurait peut-être fallu mettre quelqu’un d’autre à ma place mais je tenais à jouer et c’est clair que j’ai été en difficulté », a-t-il déclaré après la victoire face à Lyon au micro de Canal +.

Et Pastore, c’est du poulet ?

Cloué au lit plusieurs jours avant le déplacement en Catalogne, l’international français s’était payé un joli 39° de température. Rien de très propice pour sortir le match d’une vie. Cette nouvelle a de quoi surprendre quand on sait que le PSG jouait là le match le plus important de sa saison. Et que Javier Pastore, qui a rongé son frein sur le banc durant toute la rencontre, aurait certainement pu faire le job au milieu du terrain. Mais pour ça il aurait fallu faire redescendre Verratti d’un cran, à un poste où son génie n’est pas exploité à plein…

Mots-clés :