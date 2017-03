A.G. avec AFP

La victoire française face au Pays de Galles, samedi dernier au Stade de France, a laissé des traces. En effet, certaines polémiques sont nées de cette rencontre épique qui a vu le XV de France s’imposer après un dernier essai incroyable survenu au bout de 20 minutes d’arrêts de jeu. On retiendra notamment l’accusation de morsure qu’aurait subie George North. Finalement, aucun Français ne fera l’objet d’une citation disciplinaire a annoncé ce lundi le commissaire en charge du dossier.

>> A lire aussi : L'incroyable essai français après 20 minutes d'arrêts de jeu

« Sur la base des informations disponibles concernant les accusations de morsure – dont des images de l’incident avec plusieurs angles de vue —, le commissaire à la citation n’a pas été capable de conclure qu’un joueur en particulier avait commis une faute et en conséquence il n’a pu citer personne avant la fin du délai accordé pour cela, c’est-à-dire 48 heures après la fin du match […]. Le comité des Six nations décide par anticipation que l’incident de la morsure est clos », explique le communiqué officiel.

George North's bite mark after he made the biting allegation in #FRAvWAL yesterday - via @paulrowland1. #SixNations pic.twitter.com/6f4uj2kuZ2