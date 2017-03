A.G. avec AFP

Il n’y aura donc pas de finale pour Kristina Mladenovic au tournoi d’Indian Wells. Battue en deux sets la nuit dernière (6-3, 6-3) par la Russe Elena Vesnina, celle qui ferasa première apparition dans le top 20 mondial lundi (18e) n’a clairement pas fait le poids.

Too good from @EVesnina001. Amazing time with lots of positives & great memories! Until next year👋😘@BNPPARIBASOPEN

Thanks to all the fans! pic.twitter.com/JNNxQpAf9l