Nikola Karabatic a été élu meilleur jeudi joueur mondial de l'année 2016 par la Fédération internationale de handball (IHF).

Le Français, vice-champion olympique à Rio et troisième de la Ligue des champions avec le Paris-SG, a été préféré à son compatriote de club le Danois Mikkel Hansen, champion olympique, et à l'Allemand Andreas Wolff, champion d'Europe.

Merci à mes coéquipiers, mes coachs,ma famille et vous tous qui me supportez et poussez à donner le meilleur de moi-même ❤👊🏻 #ihf #workhard pic.twitter.com/UxnxYzg9rb