FOOTBALL Réfléchir, c'est pas trop notre truc, mais on a quand même essayé de tirer des conclusions de la qualif' monégasque...

Monaco est en quarts! - Valery HACHE / AFP

Il s’en est passé des choses pendant ce huitième de finale retour entre Monaco et Manchester City. Il y a eu des buts, du suspense, de la peur, des changements tactiques, du talent, des confirmations, des déceptions… Forcément, nous, ça nous fait réfléchir. Au doigt mouillé, on vous donne nos dix observations post-match de fou.

>> A lire aussi : Ligue des champions: Monaco, c'est magique! Une remontada contre City et voilà les quarts

>> Bon, ça y est, Jardim est un grand entraîneur ou toujours pas ?

Leader de Ligue 1, bourreau d’Arsène Wenger il y a deux ans et de Pep Guardiola mercredi soir, polisseur de talents… Au bout d’un moment, il faudra peut-être arrêter de regarder le coach monégasque à travers le prisme de son accent et lui accorder le respect qu’il mérite en tant que top coach européen. Parce que de l’autre côté de la Manche, et notamment à Arsenal, le Portugais est plutôt bien vu.

>> On veut Mendy et Mbappé en équipe de France et que ça saute

Bakary Sagna sera sans doute d’accord avec nous tant il a pris le bouillon face aux deux hommes en première période. Didier Deschamps, mets un terme au suspense et fais ce que tu as à faire : appeler ces monstres en équipe de France. Surtout Mendy en fait. Ça permettrait aux Bleus de résoudre le problème du latéral-gauche. Désolé tonton Pat', mais la Coupe du Monde en Russie ça risque bien d’être cuit.

>> Peut-on arrêter cette équipe quand elle joue comme en première mi-temps ?

Il y a la MSN et la BBC. Et puis il y a l’attaque presque totale de l’ASM. A ce jour, on ne sait vraiment pas s’il existe une défense capable de contrer Monaco quand l’équipe se met en mode rouleau compresseur à six ou sept devant comme en première période. Surtout quand ils s’appellent Bernardo, Mbappé, Mendy, Fabinho… Ça pourrait être intéressant de se tester au hasard contre la Juve, non ?

Deschamps, demain :

"Alors, les gardiens : Subasic, De Sanctis.

Défenseurs : Glik, Jemerson, Mendy..." — Mathieu Faure (@matfaure) March 15, 2017

>> Le public, Raggi, Subasic… C’était la soirée pour faire taire les haters

A quoi reconnaît-on un bon jour (en l’occurrence un bon soir) ? A l’improbable force des maillons faibles. Le public du Louis II, que tout le monde chambrait pour son mutisme, est apparu sous un grand jour. Les ultras étaient presque aussi chauds que Raggi, qui, tout homme lent qu’il est, a sauvé à plusieurs reprises les siens d’un but de City. Idem pour Subasic qui a sorti au moins deux arrêts décisifs dans sa surface de réparation. Tut, tut les rageux.

>> C’est pas un peu dangereux d’attaquer comme des malades en première mi-temps ?

On s’est régalés en première mi-temps, on a flippé en seconde… Le contexte obligeait un peu les hommes de Jardim à jouer de la sorte, mais on sent que ce groupe manque encore d’équilibre, de sens de la gestion. S’il n’y a pas cette insolente réussite sur les 45 dernières minutes (quasiment un tir et un but), la baisse de régime aurait pu, comme à l’aller, être fatale à Monaco.

>> Ça se passe comment dans la tête de Falcao et Glik ?

Avant le coup d’envoi, tous les journalistes français présents à Monaco avaient mauvaise mine. L’annonce du forfait du Tigre avait jeté un froid sur le Louis II. Sans lui et Glik, c’est mort, entendait-on dire. Bah non. On a même fini par les oublier au fur et à mesure que le match avançait. Il faudra être fort mentalement pour revenir.

>> Où étaient les Citizens avant la 46e ?

Ok, les Monégasques étaient en feu et avaient décidé qu’ils joueraient leur vie sur cette rencontre. Mais cela n’excuse pas ce premier acte Paris Saint-Germanesque de Manchester City. Les protégés de Guardiola ont laissé tous les espaces à leurs adversaires, joué trop bas et raté tout plein de trucs faciles. David SIlva, sur les 45 premières minutes, c’est Morgan Amalfitano.

>> Ils sont où ceux qui pensent qu’on ne peut rien faire en Europe avec des bons joueurs de L1 ?

Certainement bien cachés. Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, Djibril Sidibé, Valère Germain et Tiémoué Bakayoko leur passent d’ailleurs le bonjour.

Monaco tord le cou à deux idées

-il ne faut pas recruter en L1 et pas français

-Le peu de compétitivité en L1 ne permet pas l'exploit. — Amz (@Amzrehaz) March 15, 2017

>> Guardiola va prendre cher, mais il ne peut pas tout faire

Gael Clichy l’a dit en conférence de presse. Les joueurs croient en ce que Pep Guardiola leur dit. Sa vision du football les fascine. Mais quand on a un déficit de talent, ça ne suffit pas. Guardiola ne fait pas de miracles avec des défenseurs incapables de relancer un ballon proprement ni des joueurs fainéants comme De Bruyne ou Agüero. Les absences de Jesus et Gundogan lui font aussi beaucoup de mal. Malgré ça, l’Espagnol va prendre très cher en Angleterre. On lui souhaite de tenir bon.

Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Pep Guardiola a été éliminé avant les demi-finales de la Ligue des champions. pic.twitter.com/lsXasqmkI7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 15, 2017

>> En fait, on le connaissait avant le scénario de ce match non ?

« Il faut qu’on marque deux buts pour se qualifier parce que je pense qu’on va prendre un but », disait l’entraîneur de l’ASM la veille du match. Allez Leonardo, sois gentil, rends-nous les clés de la DeLorean, c’est de la triche.

