SKI FREESTYLE C'est le seul titre qui manquait à l'immense palmarès du Français...

Pierre Vaultier, ici lors d'une épreuve de Coupe du monde de snowboardcross en Espagne en 2016, a été sacré champion du monde, le 12 mars 2017 à Sierra Nevada. - Manu Fernandez/AP/SIPA

N.C. avec AFP

Enfin ! Champion olympique à Sotchi et vainqueur de quatre Coupes du monde, Pierre Vaultier a décroché dimanche son premier sacre planétaire de snowboardcross, le dernier titre majeur qui lui manquait, lors des Mondiaux de ski freestyle et snowboard à Sierra Nevada (Espagne). Le snowboardeur de Briançon âgé de 29 ans devance sur le podium l'Espagnol Lucas Eiguibar et l'Australien Alex Pullin.

Cette victoire complète la razzia de Vaultier sur sa discipline. Il a déjà remporté quatre globes de cristal (2008, 2010, 2012 et 2016), grâce à ses 19 victoires et 28 podiums. Champion olympique en 2014, il a enfin obtenu un titre mondial à sa 5e tentative après avoir échoué deux fois de peu pour le podium (4e en 2013, 5e en 2011).

Sa collection peut encore s'étoffer: il est actuellement 2e de la Coupe du monde, à 20 petits points du leader italien Omar Visintin avant la dernière étape le 25 mars à Veysonnaz en Suisse.

Avant lui, la Française Chloé Trespeuch a remporté l'argent dans l'épreuve dames, devancée de quelques centimètres sur la ligne d'arrivée par l'Américaine Lindsey Jacobellis, qui remporte là son cinquième titre mondial. La skieuse de Bourg-Saint-Maurice, 22 ans, gagne une place par rapport à Sotchi où elle avait terminé en bronze.

La France compte désormais six médailles, dont deux en or grâce à Vaultier et Pauline Laffont, sacrée dans l'épreuve de bosses en parallèle. Elle égale son total des précédents Mondiaux, en 2015 à Kreischberg en Autriche.

Dames:

1. Lindsey Jacobellis (USA)

2. Chloé Trespeuch (FRA)

3. Michela Moioli (ITA)

Messieurs:

1. Pierre Vaultier (FRA)

2. Lucas Eiguibar (ESP)

3. Alex Pullin (AUS)

