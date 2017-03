Sport

Il y avait les présus, place maintenant à l’anti-présu. Le Japonais Kazuyoshi Miura a inscrit son premier but sous les couleurs de Yokohama (ça, on s’en fout un peu) repoussant ainsi le record du plus vieux buteur de l’histoire du football japonais (qui lui appartenait déjà) à 50 ans et 14 jours. Un bon petit but de renard comme on les aime. Et la célébration qui transpire la jeunesse… Incroyable.

Age is just a number: Kazuyoshi Miura scores his first goal for Yokohama FC after turning 50 last month pic.twitter.com/ykVTmdRYik — Mohamed Moallim (@iammoallim) March 12, 2017

« Je suis fier d’avoir contribué à la victoire. Je cherche toujours à marquer mais j’avais un bon pressentiment à propos de ce match », s’est simplement contenté de dire King Kazu après la rencontre. Le Japonais s’était récemment illustré en devenant le joueur le plus âgé à disputer une rencontre professionnelle à 50 ans et 7 jours, battant ainsi le premier Ballon d'Or de l’histoire, Stanley Matthews (50 ans et cinq jours).

