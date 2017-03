W.P.

Décidément, la vie est bien dure avec Alexandre Pato. Promis à une immense carrière et finalement réduit à jouer en Chinese Super League, le Brésilien de Tianjin s’est illustré contre le Shanghai Shenhua de Carlos Tevez. Et pas forcément de la meilleure des manières. L’attaquant avait la balle du 2-1 au bout des pieds mais il a choisi de tout foutre en l’air en ratant complètement un penalty obtenu par son équipe à la 87e minute de jeu.

On remarquera évidemment le troll adverse qui est immédiatement venu pourrir Pato dans la foulée. Et on applaudit forcément le sang-froid du Brésilien qui n’a pas réagi.