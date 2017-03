W.P., avec AFP

Pour mesurer pleinement la portée de l'exploit que vient de réaliser Dirk Nowitzki, il suffit de se pencher sur les noms des joueurs qui avaient atteint la barre des 30.000 points en NBA avant lui: Kareem Abdul-Jabbar (38.387 points), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) et Wilt Chamberlain (31.419). Autrement dit, que des cadors.

Une prestigieuse caste à laquelle l'Allemand des Mavericks s'est donné le droit d'appartenir en ajoutant de nouveaux points à son compteur et de fort belle manière contre les Lakers dans la nuit de mardi à mercredi.

DIRK REACHES 30,000 CAREER POINTS IN THE MOST DIRK WAY POSSIBLE! #MFFL pic.twitter.com/u0aoF7Ga2R

L'événement a été salué avant même la fin de la rencontre par le grand patron de la NBA, Adam Silver, et la superstar de Cleveland LeBron James.

« Avec ce nouvel exploit, il a conforté encore plus un statut qui en fait l'une des meilleurs joueurs de l'histoire », a déclaré le « commissioner » de la NBA.

.@kingjames comes through with a huge congrats to Dirk Nowitzki on joining the 30,000-point club. pic.twitter.com/CaOsYAnXFI