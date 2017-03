Sport

BASKET Le pivot du Jazz a aussi pris 24 rebonds, au passage...

Rudy Gobert a été décisif pour emmener Utah en prolongation puis lui offrir la victoire, face à Sacramento, le 5 mars 2017. - Rich Pedroncelli/AP/SIPA

N.C. avec AFP

C’était Rudy « wahou » Gobert dimanche soir à Sacramento. Le pivot français d’Utah a rendu une copie impressionnante, avec 16 points, 24 rebonds et trois contres. Surtout, il a inscrit les deux paniers les plus importants de la rencontre pour son équipe. Celui qui a emmené tout le monde en prolongation, d’abord (97-97), et puis celui de la gagne à la toute dernière seconde (110-109).

Ce dernier panier a bien failli ne pas être accordé. Le suspense a duré deux longues minutes, les arbitres se demandant si le Français avait touché le ballon alors qu’il était au-dessus du cercle ou non. Dans un premier temps, ils avaient décidé que c’était bien le cas, refusant donc le panier. Mais la vidéo les a fait changer d’avis, offrant ainsi la victoire au Jazz.

Au-delà de ces deux actions décives, le sportif français le mieux payé de l’histoire a fourni une grande prestation. Avec ses 24 rebonds (dont 18 défensifs), il n’a terminé qu’à une petite unité de son record en carrière, établi en janvier. Il a également comptabilisé une interception, trois passes décisives et aucune perte de balle. Impressionnant.

Rudy!



Gobert's game winning layup and 24 rebound performance helps him get our #SAPStatLineOfTheNight! #TakeNote pic.twitter.com/N8Kz73cJmi — NBA.com/Stats (@nbastats) March 6, 2017

