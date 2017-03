Sport

FOOTBALL Manchester United n'a pas fait mieux qu'un partout contre Bournemouth en partie à cause d'Ibrahimovic...

Zlatan Ibrahimovic a passé un sale après-midi samedi - Oli SCARFF / AFP

W.P.

Il y a des jours comme ça où rien ne va. Mais genre vraiment rien. Zlatan saura de quoi on parle. Le Suédois aura été LE grand artisan du surprenant match nul concédé par les siens à Old Trafford contre Bournemouth (1-1). Et pas dans le bon sens du terme.

Récit d'une journée infernale

Pour ne faire qu’un petit listing de la rencontre d’Ibra, ce dernier aura : raté beaucoup d’occasions franches, dont un pénalty vraiment mal tiré, collé son coude à la figure d’un joueur adverse sur un duel aérien et, manque de bol, s’est fait méchamment marché sur la tête par un joueur de Bournemouth (on notera qu’à sa place, n’importe quel joueur lambda en aurait fait des caisses).

[VIDÉO⚽️🇬🇧] - Zlatan s'est fait marcher dessus, a mis un coup de coude, a raté un penalty...Résumé de #MUNBOU ici ➡️ https://t.co/DdMWSWPpXV pic.twitter.com/ObZGK5Mo30 — SFR Sport (@SFR_Sport) March 4, 2017

A la fin de la rencontre, le Suédois a assumé la responsabilité du mauvais résultat de son équipe. « Ce match nul, c’est de ma faute. J’aurais dû marquer. » En attendant, de l’autre côté de la Manche, un certain Cavani a donné la victoire aux siens. Sur penalty.

