FOOTBALL Les cadres du Real Madrid ont donné de la voix dans le vestiaire...

Cristiano Ronaldo et Ramos (en arrière-plan) ont donné de la voix dans le vestiaire merengue - GERARD JULIEN / AFP

W.P.

Rien ne va plus au Real Madrid. Le FC Barcelone (qui a joué un match en plus) est repassé devant au classement, les résultats négatifs se multiplient, le jeu n’est pas forcément au rendez-vous… Bref, il faut agir. Et c’est précisément ce que les cadres du club merengue ont fait ces derniers jours, Sergio Ramos en tête.

Morata et Isco doivent arrêter de « chouiner »

Selon les médias espagnols, le défenseur central et capitaine de l’équipe reprocherait à ses ouailles de ne pas se démener suffisamment en défense. « Ici, le seul qui est autorisé à ne pas défendre c’est Cristiano, parce qu’il marque 60 buts par saison ! » Veinard, le Ronaldo.

Ramos, Modric et Ronaldo auraient par ailleurs mis l’accent sur la solidarité sur le terrain et demandé à Morata et Isco de cesser de « chouiner » à chaque fois qu’ils sont remplaçants pour le bien de l’équipe.

