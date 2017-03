Sport

B.D. avec AFP

Vladimir Poutine a appelé mercredi à la mise en place d’un système antidopage « indépendant » dans son pays tout en répétant que celui-ci n’avait jamais organisé de programme étatique de dopage.

« Nous sommes en train de créer un nouveau système pour lutter contre le dopage », a déclaré le président russe. « Nous allons transférer cette organisation du ministère des Sports à une organisation indépendante, comme cela a été fait dans beaucoup de pays dans le monde »

« Il n’y a jamais eu, et il n’y aura j’espère jamais de système de dopage contrôlé par l’Etat »

La Russie est empêtrée dans un vaste scandale de dopage depuis la publication d’un rapport de l’Agence mondiale antidopage (AMA) révélant les rouages du « système de dopage d’Etat » mis en place de 2011 à 2015, sous la supervision des autorités russes et avec l’aide des services secrets.

Vladimir Poutine a reconnu que l’ancien système antidopage était inefficace mais à de nouveau nié l’existence d’un tel système. « Le système de contrôles antidopage qui existait jusqu’à maintenant ne fonctionnait pas », a-t-il déclaré. « C’est notre faute et nous devrions le reconnaître. Mais j’aimerais une fois de plus souligner qu’il n’y a jamais eu, et qu’il n’y aura j’espère jamais de système de dopage contrôlé par l’Etat en Russie ».

