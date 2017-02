Sport

INSTAGRAM Tximista Lizarazu fait fureur sur Instagram...

Bixente et Tximista - Instagram

W.P.

Comme son père, il a un prénom basque (Tximista). Pas comme son père, il n’est pas footballeur professionnel. Et re comme son père, le bonhomme est, ne nous le cachons pas, doté d’un certain charme. Le fils de Bixente Lizarazu s’est fait sa petite réputation sur les internets - notamment Instagram - en perpétuant l’image plutôt positive des « Liza ». Non mais sérieusement, regardez ça, la même bouille que le père.

Direction les quarts VS England. #ScreamYourJoy #France #fiersdetrebleus A post shared by Tximista Lizarazu (@ltximista) on Jun 27, 2016 at 12:35am PDT

Le point négatif c’est qu’en bonne star d’Instagram qu’il est, il parle en hashtag et répond à tous les clichés des internets.

🤙🏻 #Polynésie A post shared by Tximista Lizarazu (@ltximista) on Feb 22, 2017 at 7:34am PST

Mais bon, on préférera retenir que Tximista n’oublie pas de rendre hommage à papa, et ça, c’est vraiment chic.

Moments précieux en famille. #love #life #puravida A post shared by Tximista Lizarazu (@ltximista) on Apr 21, 2016 at 10:35am PDT

