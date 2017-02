Sport

Comme d’habitude, les chiffres sont astronomiques. Et comme d’habitude, c’est Tony Parker que l’on retrouve au sommet de ces montagnes d’argent. Le joueur des Spurs est toujours le sportif français le mieux payé selon un classement établi par L’Equipe, même si son avance sur son nouveau dauphin, le très bankable Paul Pogba, s’effrite peu à peu.

Parker, dont les revenus annuels ont été estimés à 16,7 millions d’euros, bénéficie presque moins de son salaire en NBA que de ses diverses collaborations avec les grandes marques (Peak, Renault, Tissot…). Il perd néanmoins 300.000 euros sur l’année 2016 par rapport à 2015.

Pogba, futur numéro un en puissance

Tout l’inverse de Paul Pogba. Le milieu de Manchester United gagne six places et près de neuf millions d’euros annuels de plus qu’en 2015 (il a perçu 18 millions d’euros en 2016). Au vu de son âge, son potentiel commercial et de son influence grandissante au sein des Red Devils, ajouté au fait que son agent soit l’un des tout meilleurs (Mino Raiola), tout indique que l’international français sera le successeur de Parker au sommet de la pyramide. Même Griezmann ne fait pas le poids (12,3 millions d’euros en 2016).

On notera enfin que le top 10 est exclusivement dominé par les footballeurs (8) et les basketteurs (3). 8+3 = 11, direz-vous. Ce n’est pas une erreur. Nicolas Batum et Franck Ribéry sont à égalité à la quatrième place (14 millions d’euros).

