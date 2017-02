Sport

FOOTBALL Les gardiens de la Juve et de Porto n'ont pas manqué de se saluer à la fin de la rencontre...

Buffon et Casillas - MIGUEL RIOPA / AFP

W.P.

Profitons de ces deux-là tant qu’il en est encore temps. Parce qu’ils sont très forts, mais aussi parce qu’ils ont la méga classe. Iker Casillas et Gianluigi Buffon se sont salués à la fin du match entre Porto et la Juventus en Ligue des champions, et on vous le garantit : il y a de quoi faire travailler vos glandes lacrymales.

Au bout du compte, l’Italien était quand même un peu plus content que son homologue espagnol. Normal, la Juve a vaincu les dragons 2-0 au Portugal, de quoi aborder le match retour à la maison en toute sérénité.

