En Hongrie, on parle presque de la candidature à l’organisation des jeux Olympiques 2024 à Budapest au passé. C’est le cas de l’ancien gymnaste et président du Comité olympique hongrois Zsolt Borkai, également présent au conseil municipal. « Je suis désolé de voir un rêve se dissiper (…) Nous aurions pu réaliser un rêve de 120 ans… »

Si le moral n’est pas au beau fixe du côté des pro-JO, c’est qu’une pétition contre la candidature de la capitale hongroise (et pour l’organisation d’un référendum sur la question), lancée par un groupe de jeunes opposants (Momentum), prend une ampleur dérangeante.

Ne pas « faire traîner les choses »

Du coup, le maire de Budapest, Istvan Tarlos, membre du parti conservateur au pouvoir, va rencontrer dans la soirée le Premier ministre Viktor Orban pour discuter d’un forfait dans la course à l’organisation des JO « étant donné la fin de l’entente nationale », selon une délibération du conseil municipal prise ce mercredi.

« Ce qui n’a pas de sens, c’est de faire traîner les choses », a déclaré Istvan Tarlos lors de cette séance qui a tourné à la joute politique avec l’opposition sur un ratage de plus en plus probable.

« Pas la peine de continuer »

Istvan Tarlos avait déjà expliqué qu’il « refuse (rait) d’ignorer la volonté du peuple », compte tenu du succès de la pétition pour l’organisation d’un référendum anti-JO qui a recueilli 266.151 signatures en un mois, soit près de deux fois le quorum nécessaire pour obtenir une consultation locale.

Balázs Fürjes, président du Comité de candidature, a également appelé ce mercredi à une décision rapide : « Si ceux qui nous ont tourné le dos ne nous redonnent pas leur soutien ici et maintenant, ça ne vaut pas la peine de continuer, nous allons nous ridiculiser : passer des mois dans des disputes et des querelles de partis, jusqu’au référendum, nous n’aurions plus aucune chance ». Bonne ambiance par ici…

