Casillas et Buffon s'affronteront mercredi - AFP

W.P.

Ils sont immortels. Gianluigi Buffon et Iker Casillas s’affronteront mecredi pour la 1567e fois de leur carrière à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le FC Porto et la Juventus. Respectivement âgés de 39 et 35 ans, les deux meilleurs portiers de leur génération ont un sacré CV et une immense armoire à trophées. Comme pour Federer et Nadal à l’Open d’Australie, on est sacrément chanceux de revoir ces deux-là croiser le fer une fois de plus. Ca méritait bien un petit quiz sur ce duo légendaire, non ?

