FOOTBALL C'est Thomas Meunier qui le dit...

"S'il te plaît coach, laisse moi jouer contre le Barça" - Nicolas Tucat

Laetitia Dive

Décidément, Bordeaux réussit à Angel Di Maria. Il y a deux semaines, il inscrivait un doublé en demi-finale de Coupe de la Ligue (1-4), prouvant qu’il avait sa place dans le onze de départ malgré l’arrivée de Julian Draxler.



Ce vendredi soir, au Matmut-Atlantique, le joueur a doublé le score (40e) grâce à un caviar de Marco Verratti. Motivé comme jamais, il n’a pas hésité à enjamber littéralement Cédric Carrasso pour atteindre la cage du portier bordelais. En début de seconde période, il offrait une passe décisive à Edinson Cavani (48e), amenant le score à 0-3.

L’effet Draxler

Après une première partie de saison compliquée, l’Argentin semble donc revenir à son meilleur niveau quand son coach fait appel à lui. Et pour Thomas Meunier, cela s’explique par… « la concurrence. Tout le monde sait que les places sont chères, à chaque position d’une semaine à l’autre, on peut être sur le banc ou sur le terrain ».

Pour le défenseur belge, l’arrivée de Julian Draxler a donc vraiment incité « El Fideo » à se bouger : « Angel, il ne supporterait pas d’être sur le banc, tout simplement. Il y en a qui ont un peu plus de patience, lui non. On voit un Angel un peu métamorphosé. Tout le monde connaît ses qualités. Il est juste un peu plus investi tout simplement. Pour moi, toujours aussi bon qu’en début de saison, mais juste plus investi ».

Et l’Argentin ne fait rien au hasard : en assurant un match presque impeccable face à Bordeaux, il prouve à son coach qu’il a sa place parmi les titulaires à quelques jours du choc contre le Barça… et espère sans doute retrouver son copain de sélection Lionel Messi au Parc ce mardi. Futé.

