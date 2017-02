Sport

GUERRE FROIDE Ambiance tendue entre le meilleur biathlète du monde et le clan russe...

Martin Fourcade lors de l'individuel d'Anterselva le 20 janvier 2017. - Vincenzo PINTO / AFP

La tension est montée entre Français et Russes après le relais mixte des Championnats du monde de biathlon à Hochfilzen: les Russes ont refusé de serrer la main de Martin Fourcade et le Français a quitté le podium lorsque ceux-ci sont venus récupérer leur médaille de bronze.

Les relayeurs russes ont reproché un supposé geste antisportif de Fourcade contre Alexander Loginov, troisième dans le relais russe et de retour d'une suspension de deux années pour dopage. Ces incidents ont provoqué une passe d'armes musclée en conférence de presse entre Fourcade et Anton Shipulin, le leader russe et son dauphin en Coupe du monde.

Grosse ambiance entre Français et Russes sur le podium. Shipulin ne serre pas la main de Fourcade qui quitte la boite... #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/EmOWkhOWq8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 9, 2017

«Notre équipe est une grande famille et si quelqu'un a un comportement qui n'est pas politiquement correct contre l'un des membres de l'équipe, cela me fait mal», a d'abord lancé Anton Shipulin, battu au sprint par Fourcade pour la 2e place. «Peux-tu expliquer ce que j'ai fait?», lui a rétorqué Fourcade. Shipulin a alors dénoncé «des gestes négatifs de l'équipe de France» contre Loginov. «Je n'ai rien fait de mal durant la compétition contre Loginov. Si je l'avais fait, l'équipe de France n'aurait pas été classée en 2e position», a répliqué le leader de la Coupe du monde de biathlon. «Je veux rappeler que la semaine dernière, le président de la Fédération russe a demandé à la Fédération internationale une sanction exemplaire contre moi pour un tweet contre Loginov et aujourd'hui, les Russes refusent de me serrer la main», a-t-il souligné.

«J'ai reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux ces derniers jours, mais je m'en fous. Je suis juste triste qu'on ne parle pas de sport aujourd'hui, parce qu'ils ont refusé de me serrer la main.» Après la remise des médailles en fin de journée, Martin Fourcade a de nouveau démenti avoir sciemment fait tomber Loginov.

«Je m'attendais à ce qu'il y ait de la tension parce que la situation est tendue, a-t-il déclaré. Je suis surpris et déçu de la situation sachant que j'estime ne pas avoir fait grand chose et que je mérite plus de respect. Je ne me serais jamais permis de mettre en cause le collectif pour régler des problèmes personnels. Si j'avais dû le faire tomber volontairement, ça n'aurait certainement pas été dans un relais. Ce n'est en aucun cas volontaire d'avoir fait tomber Loginov. Je suis droit dans mes bottes, j'ai serré la main de ceux qui me l'ont tendue et j'ai battu l'équipe de Russie à la loyale. Mais je ne suis pas le seul athlète à avoir été surpris de leur attitude.»

