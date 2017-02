Sport

FOOTBALL Le milieu de terrain lyonnais sera de retour sur le terrain dés la semaine prochaine...

Corentin Tolisso intervient ici devant Jordan Veretout, dimanche soir lors du derby. - PHILIPPE DESMAZES / AFP

J.L. avec AFP

La commission de discipline de la LFP a infligé jeudi deux matches de suspension ferme au Lyonnais Corentin Tolisso pour son tacle brutal contre un Stéphanois lors du derby perdu dimanche (2-0), et un match ferme au vice-président de Monaco Vadim Vasilyev pour ses propos contre l'arbitrage fin décembre. Le coéquipier de Tolisso, Rachid Ghezzal, hérite lui d'un match de suspension ferme. C'est d'abord lui qui avait été exclu pour un deuxième carton jaune, après un accrochage avec le milieu de Saint-Etienne Fabien Lemoine.

> A lire aussi: ASSE-OL: Corentin Tolisso ne s’est «pas reconnu» en revoyant les images de son expulsion

Puis Corentin Tolisso avait reçu directement un rouge pour un tacle dangereux, les deux pieds décollés, sur le Stéphanois. Le geste avait poussé Lemoine à quitter le terrain avant le coup de sifflet final en lâchant devant les caméras de Canal+: «Je ne joue pas pour me faire casser la jambe.»

Pour leurs gestes, Ghezzal et Tolisso vont être «lourdement sanctionnés» par leur club sur le plan financier, a prévenu le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, lundi. «J'ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé», avait reconnu sur RMC Corentin Tolisso deux jours plus tard.

Corentin Tolisso a vu rouge dans les arrêts de jeu de la rencontre. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

A cause de sa suspension - deux matches ferme et un avec sursis - Tolisso va manquer le déplacement à Guingamp samedi et la réception de Dijon le weekend suivant. ,Le vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, est suspendu de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles pour un match ferme et un avec sursis, à cause de ses propos à l'issue d'une défaite contre Lyon (3-1) le 18 décembre.

La sanction prend effet à partir du 14 février, a précisé la Ligue. M. Vasilyev sera donc suspendu lors du match à Bastia vendredi 17 février. «Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas: l'Olympique Lyonnais est favorisé par l'arbitrage», avait lancé le dirigeant après ce match de la 18e journée. «Oui, l'arbitre a faussé le match», avait-il souligné, mécontent notamment de l'exclusion du défenseur monégasque Benjamin Mendy en fin de première période.

Mots-clés :