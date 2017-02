Sport

OLYMPISME Comme prévu, le slogan de la candidature de Paris 2024 est anglais...

Une version française du slogan de Paris 2024 sera dévoilée vendredi - Lionel BONAVENTURE / AFP

W.P.

C’était annoncé, le slogan de Paris 2024 serait anglais et donc ouvert au monde. Le quotidien Le Parisien a révélé cet après-midi la devise de la candidature parisienne : « made for sharing », ou littéralement, « faits pour être partagés ». Il sera dévoilé vendredi soir lors d’une illumination de la Tour Eiffel consacrée à cet effet.

Pas de panique pour les amoureux de la langue française, une version française est également disponible et il s'agit de « venez partager ». Défaite part Londres dans la course aux JO 2012, Paris avait à l’époque opté pour un slogan français (« l’amour des Jeux »). On ne change pas une équipe qui gagne. En revanche, quand on perd…

Mots-clés :