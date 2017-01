R.B.

Lundi 9 janvier 2017

Le suspense est relancé. Alors qu’on voyait Armel Le Cléac’h s’envoler vers la victoire dans ce Vendée Globe, le skipper français a faibli lors de son passage dans le Pot-au-Noir. Le voilà maintenant talonné par son dauphin Alex Thomson, distant de moins de 80 milles. Ça nous annonce une semaine passionnante alors que les deux hommes pourraient franchir la ligne d’arrivée le 17 janvier.

Le classement à 9h

1. Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2. Alex Thomson (Hugo Boss) à 77,04 milles

3. Jérémie Beyou (Maître Coq) à 585,49 milles

4. Jean-Pierre Dick (Saint-Michel Virbac) à 1392,49 milles

5. Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1474,15 milles

Il est de retour dans l’Atlantique. Le skipper hongrois Nandor Fa a passé le mythique Cap Horn lundi. Il a tenu à immortaliser l’affaire, réalisée pour la cinquième fois dans sa vie de marin, d’une petite photo. Bonne remontée maintenant.

📷 Nandor Fa a passé le Cap Horn à 6H38 UTC! / Nandor Fa crossed Cape Horn this Monday morning at 0638 UTC, in 63 days 18h and 36min! #VG2016 pic.twitter.com/Ag8AwVZGpv