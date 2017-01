Sport

FOOTBALL Il ne fait pas bon être gardien à Notts County...

Vidéo gag, trois fois. - Capture d'écran/Twitter

J.L.

La perle du jour nous vient d’Angleterre et plus précisément du twitto @Galavar, malheureux supporter de Notts County, qui végète en quatrième division anglaise pour le plus grand désespoir de ses fans. Il faut dire que ces derniers doivent s’en avaler des belles. Par exemple, voir leur gardien (jamais le même), prendre trois fois le MÊME but absolument honteux face à la MÊME équipe (Cambridge) : un dégagement malheureux et maladroit contré par l’attaquant adverse qui finit dans les buts. On a vérifié, et ce n’est pas un fake. Plusieurs supporters ont répondu à @Galavar en précisant avoir assisté au (x) drame(s) depuis les tribunes.

Notts County v Cambridge. 3 times in the space of 13 months.



Fuck my tall hat. 😫



#notts #camUTD pic.twitter.com/CDaxVA8XeO — Gavalar 🇬🇧 (@gavvallance) January 2, 2017

