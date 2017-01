Sport

FOOTBALL Une contre-attaque d'Arsenal conclue par un petit bijou de l'attaquant de l'équipe de France...

Il reste 364 jours à Messi, Ronaldo, etc. pour tenter de mettre un plus beau but que celui d'Olivier Giroud avec Arsenal contre Crystal Palace, ce 1er janvier 2017. - Frank Augstein/AP/SIPA

Floréal Hernandez Twitter

Il ne joue pas toujours beaucoup mais il claque des buts. Et parfois de très très très beaux ! Olivier Giroud s’est illustré cet après-midi sur le terrain de l’Emirates où Arsenal recevait Crystal Palace (2-0) pour un derby londonien du 1er janvier. Et il n’est pas dit que l’attaquant des Bleus n’ait pas dès ce premier jour de l’année inscrit le but de l’année.

Giroud c'est incroyable, On le prend tous pour un vulgaire Nolan Roux mais le type marque au pire du pire à 1 match sur 2 avec Arsenal 😱 — Quaresma Grosskreutz (@Suuper_Pipoo1) January 1, 2017

Régalez-vous de cette contre-attaque express d'Arsenal conclue par une aile de pigeon d’Olivier Giroud. Ça vaut bien une célébration ponctuée d’une glissade et d’un câlin de ses coéquipiers. Avec tout ça, vous reprendrez bien un verre de champagne et une tartine de foie gras, non ?

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! 🔥🔥🔥 Olivier Giroud vous souhaite la bonne année 😱😱 EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) January 1, 2017

D’ailleurs certains Twittos se demandent s’ils sont encore sous l’emprise de l’alcool.

Je viens de voir le but de Giroud. Ok. C'est sûr et certain : je suis encore bourré. — Julien Choquet (@JulienChoquet) January 1, 2017

