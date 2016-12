Sport

FOOTBALL L’entraîneur du Real Madrid a été plébiscité sans surprise par Marca…

Zinédine Zidane - Bagu Blanco/BPI/Shutter/SIPA

W.P.

Oui, bon, ok. Marca est un quotidien espagnol pro-Real Madrid, mais tout de même. Zinédine Zidane a été élu homme de l’année par le journal ibère, et ce n’est pas rien (même si c’était un peu prévisible). Ça fait toujours classe sur le CV.

Surtout, cela permet de laver l’affront du classement de l’IFFHS, qui a placé le coach merengue (pourtant statistiquement au-dessus de tous ses pairs en 2016) à la deuxième place derrière Diego Simeone sur l’année civile. Pas loin d’être une aberration.

C’est le troisième titre honorifique pour Zizou, déjà nommé entraîneur révélation du Championnat d’Espagne et de la Ligue des champions (par l’UEFA). Reste à savoir s’il réussira à battre le sorcier Fernando Santos dans la catégorie « meilleur entraîneur » des The Best Fifa football awards, début 2017.

