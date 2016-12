Sport

FOOTBALL A Barcelone, on sait comment s’y prendre pour faire de jolis cadeaux…

Finalement, on préfère la barbe rousse et la teinture blonde - FC Barcelona

W.P.

Quoi de mieux pour Noël (même si on est le 27) que d’offrir au public des images inédites du plus grand crack que la terre ait enfanté ? Dans un élan de générosité, le FC Barcelone a décidé de sortir des vieux dossiers de Lionel Messi. Commençons par ce qui fâche : le style capillaire. On est à deux doigts de préférer sa dégaine actuelle. Bref. L’essentiel, c’est que sur le terrain, l’Argentin était déjà beaucoup trop fort pour des adversaires totalement dépassés par la vitesse balle au pied du prodige.

Petits ponts, crochets, coups de reins, frappes dans la lucarne. Les défenseurs voient rouge tout au long de la vidéo face au génie du petit Lionel Messi. On remarquera que la conduite de balle était déjà parfaite et que le bonhomme était déjà très attiré par le but. Pas de doute, il s’agit bien de La Pulga.

Mots-clés :