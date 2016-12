Sport

FOOTBALL Manchester United s’est imposé 3-1 à Old Trafford. L’Arménien a clos le bal mancunien en beauté…

Attention, but de fou malade à venir - Oli SCARFF / AFP

Avant toute chose : oui, on a vu, Henrikh Mkhitaryan est hors-jeu de près d’un mètre. Mais face à la beauté du geste, l’arbitre-assistant avait-il le droit de refuser ce but incroyable ? La réponse est évidemment non. Car l’Arménien de Manchester United a probablement inscrit le but de cette fin d’année en Premier League, d’une improbable aile de pigeon. C’est pour toi, Charles-Edouard Coridon.

LE BUT DE L'ANNEE 🇬🇧⚽️🔥 ? Mkhitaryan marque un but "à la Zlatan" sur une passe de... Zlatan ! #MUNSUN #PL #BoxingDay pic.twitter.com/Z2ajNEax35 — SFR Sport (@SFR_Sport) December 26, 2016

Au but du compte, MU gagnera le match 3-1 après avoir encaissé un but non moins superbe de Borini à la fin de la seconde période. Pas de bol, on n’a pas réussi à en retrouver les images. Du coup, on se contentera d’un « replay » en boucle de la douceur de Mkhitaryan.

