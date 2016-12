W.P.

Ça sent le sapin pour Joey Barton. Selon Sky Sports et la BBC, l’ancien milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille serait au centre d’une (nouvelle) affaire de paris. Lui qui fait déjà l’objet d’une enquête de la fédération écossaise pour avoir parié à 44 reprises entre le 1er juillet et le 15 septembre 2016 est désormais ciblé par la Fédération anglaise (FA).

Joey Barton has been charged by the FA after 'placing 1260 bets in the past ten years' https://t.co/0ENeuOYupI pic.twitter.com/lx9VTLnBTt