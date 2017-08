Les billets pour la tournée de Black M sont en vente

Black M au Paléo Festival, en Suisse, le 21 juillet 2017. — Anthony Anex/AP/SIPA

On ne présente plus Black M. D’ailleurs, même Shakira le connaît ! Le membre de Sexion d’Assaut, qui a collaboré avec la star colombienne sur le morceau Comme Moi, est devenu l’un des rappeurs français les plus en vue.

" Je voulais juste un vrai role , pas faire de mal à mon _____ " #eternelinsatisfait #frerot #bientotdesgrossessurprises #bonnesemaineàtousettoutes A post shared by blackmesrimes (@blackmesrimes) on Jul 31, 2017 at 2:46am PDT

Black Mesrimes, selon son nom d’artiste complet, ou Alpha Diallo à l’état-civil, reprendra le 19 août, d'abord en festival, puis jusqu’au 10 décembre sa longue tournée à travers toute la France, l’Éternel Big Black Tour.

Deuxième album solo

Il sera par exemple à Montpellier le 5 octobre, à Lyon le 6, à Brest le 2 novembre, à Rennes le 15, à Marseille le 25 et à l’AccorHotels Arena de Paris le 2 décembre.

Le nom de la tournée, Éternel Big Black Tour, vient de celui du deuxième album solo de Black M, Éternel Insatisfait, sorti en 2016 et où figurent notamment les morceaux Je suis chez moi et Frérot. En 2014, son premier opus en solo, Les yeux plus gros que le monde, avait déjà connu un grand succès.

