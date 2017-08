Le festival Reggae Sun Ska fête ses 20 ans à Bordeaux du 4 au 6 août

musique UB40, Toots and the Maytals, Ky-Mani Marley et bien d'autres seront là...

Ky-Mani Marley à New York, le 7 juin 2017. — Schildhorn/BFA/Shutters/SIPA

20 ans, beaucoup de déménagements, et plein de concerts mémorables. Le festival Reggae Sun Ska fête son anniversaire ce week-end du 4 au 6 août là où il est désormais installé : sur le campus de l’université de Bordeaux, à Pessac.

Pour ce grand rendez-vous, les organisateurs ont réussi à mettre en place une affiche encore plus alléchante que d’habitude.

Toots and the Maytals, Steel Pulse, Ky-Mani Marley…

Les grands anciens de la scène internationale seront notamment représentés par Steel Pulse, Toots and the Maytals et UB40. La scène française, par Tryo et Danakil. Il fallait bien sûr un membre de la famille Marley : ce sera Ky-Mani, l’un des fils de Bob.

Parmi d’autres, Jahneration et les Australiens de Kingfisha représenteront la relève. Et avec Panda Dub pour le dub et Hippocampe Fou ou encore Keny Arkana pour le hip-hop, le festival montrera qu’à 20 ans, il est de plus en plus ouvert aux cousins musicaux du reggae. L’anniversaire s’annonce beau.

