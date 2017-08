Lorient à l’heure écossaise dès le 4 août pour le Festival interceltique

Des danseurs traditionnels bretons défilent lors du Festival interceltique de Lorient, le 9 août 2015 — FRED TANNEAU AFP

Sonnez, cornemuses ! Du vendredi 4 au dimanche 13 août, le Festival interceltique envahit Lorient et met cette année l’Écosse à l’honneur. Plus précisément, « la réussite du pays à faire cohabiter tradition et modernité » sera mise en avant, peut-on lire sur le site du festival.

>> A lire aussi : Ecosse: Les propriétaires d'une maison hantée offrent 4.700 euros par mois pour trouver une nounou

Parmi les spectacles particulièrement attendus, citons la grande soirée de la cornemuse du 9 août en hommage à Gordon Duncan, célèbre musicien écossais, ou la grande nuit de l’Écosse, lundi 7 août.

Nuits interceltiques

Les habituels temps forts du festival seront au rendez-vous, avec la grande parade des nations celtes et le Triomphe des sonneurs le dimanche 6 août, le championnat des bagadou de première catégorie le samedi 5 août et les nuits interceltiques, chaque soir du 5 au 10 août.

Enfin, parmi des dizaines d’autres spectacles, Tri Yann, l’un des groupes bretons les plus célèbres hors de Bretagne, sera en concert le dimanche 6 août à l’Espace Marine.

>>> Acheter vos billets pour le Festival interceltique de Lorient