20 Minutes et Carrefour Spectacles s'associent pour vous aider à trouver quoi faire ce soir

Pour ne pas rater les plus gros concerts, nous vous alerterons aussi sur les ouvertures de billetterie. — BONY/NRJ/SIPA

Vous ne l'avez pas forcément (encore) remarquée, mais ça ne saurait tarder. Depuis ce lundi 17 juillet, une nouvelle rubrique a fait son apparition sur notre site. Son nom? Sortir. Sans surprise, elle vous propose dès aujourd'hui une sélection de spectacles, de concerts, de pièces de théâtre, de manifestations sportives pour égayer vos journées et vos soirées.

Conçue pour vous donner envie de sortir, cette rubrique a aussi été pensée pour vous aider à faire des économies. Aussi souvent que possible, 20 Minutes glissera donc dans ses sélections des réductions spéciales et des offres exclusives proposées par notre partenaire Carrefour Spectacles, la première enseigne billetterie de la grande distribution avec plus de 60.000 événements référencés dans toute la France.

>> A lire aussi : Les billets pour le concert de Marilyn Manson à l'AccorHotels Arena en vente aujourd'hui

C'est également avec Carrefour Spectacles que nous vous proposerons chaque semaine une rubrique dans notre quotidien papier reprenant les meilleures idées de sortie et des reportages ou interviews.

Cette rubrique est la vôtre et elle évoluera tout au long de l'année pour mieux s'adapter à vos besoins. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos remarques en commentaire de cet article. Sortez bien!