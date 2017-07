Forcément, la star de la semaine, c’est elle. Céline Dion est de retour pour une tournée triomphale en France, et elle est attendue mardi 18 juillet au stade Orange Vélodrome.

Merci #Paris, quelle soirée incroyable! On remet ça encore ce soir! – TC ❤ 📸 @DeniseTruscello pic.twitter.com/MFW75zkcOE — Celine Dion (@celinedion) July 5, 2017

Un autre écrin de choix, et d’une autre époque : le théâtre antique d’Arles, qui accueillera cette semaine deux concerts du festival Les escales du Cargo. Mercredi 19 juillet, place au piano et à la voix de la Danoise Agnes Obel. Vendredi 21, changement complet d’ambiance avec les rockeurs de Trust, récemment reformés autour de Bernie Bonvoisin. De quoi perdre son sang-froid.

Joli programme aussi du côté du Festival d’Aix-en-Provence, avec des opéras grandioses : Don Giovanni de Mozart les lundi 17, mercredi 19 et vendredi 21 au Théâtre de l’Archevêché, Carmen de Bizet les lundi 17 et jeudi 20 au Théâtre de Provence, entre autres.

Au musée ou dans le vignoble

À Marseille, c’est le jazz qui sera à l’honneur. Le Jazz des 5 continents, même, qui fête sa 18e édition en accueillant notamment au Théâtre Silvain Branford Marsalis jeudi 20 juillet et le Cubain Roberto Fonseca vendredi 21. Samedi 22, l’événement investira même les allées du Mucem pour plusieurs concerts.

Et puis n’oublions pas Music en Vignes, qui transforme le domaine viticole du Château Paradis, au Puy-Sainte-Réparade, en scène de concert pour trois soirées ! Après un repas au milieu des vignes, CoverQUEEN reprendra les tubes du groupe de Freddie Mercury le mercredi 19. Jeudi 20, place à Charlie & The Soap Opera. Et vendredi 21, Copsland rendra hommage à The Police.

Pierre Brun