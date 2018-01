VIDEO. Le Nutella, pourquoi on l'aime, pourquoi on le déteste

Illustration Nutella dans les rayons d'un supermarché. — SIMON ISABELLE/SIPA

On le mange au petit-déjeuner, au goûter, sur du pain, des crêpes, et même directement dans le pot. Le Nutella est partout. Et pour cause, avec 75.000 tonnes consommées par an, la France est le plus gros consommateur mondial de cette pâte à tartiner créée par l'italien Ferrero. A nous seuls, nous engloutissons 25% de tout le Nutella produit dans le monde. De quoi comprendre, en partie, les scènes d'émeutes dans des magasins Intermarché pour une promotion à -70%.

On l'aime, on le déguste, mais on sait qu'il nous fait du mal. Composé majoritairement de sucre et d'huile de palme, le Nutella est accusé de favoriser l'obésité, les maladies cardio-vasculaires, et d'être en outre, très mauvais pour la planète à cause de la déforestation engendrée par la culture de l'huile de palme. Il est donc conseillé de se tourner vers des alternatives moins riches ou même carrément bio.