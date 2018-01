VIDEO. Cinq infos dans le rétro: Ikéa en deuil, la chanson de la France pour l'Eurovision et Federer sacré

Un magasin Ikea de Stockholm. le 18 décembre 2017. — JONATHAN NACKSTRAND

Enfin un week-end (presque) sans pluie. On espère que vous avez pu en profiter. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

Ikea en deuil : Ingvar Kamprad, est décédé

Son nom est moins connu que ses bibliothèques Billy, mais plus prononçable que ses tables basses Trulstorp. Ingvar Kamprad est décédé à 91 ans, a annoncé dimanche la branche suédoise du groupe Ikea, dont il était le fondateur, sur son compte Twitter. Il avait fondé l’entreprise à 17 ans. Elle emploie aujourd’hui 190.000 personnes dans le monde. On vous livre notre petit sondage hommage : pour vous, c’est quoi l’objet culte de la marque suèdoise (on en a sélectionné 5 ici) ?

L’info en plus : Jean-Claude Lattès, célèbre éditeur, est décédé samedi à l’âge de 76 ans. Il a notamment publié Un sac de billes de Joseph Joffo, mais aussi Amin Maalouf, Irène Frain et Jean d’Ormesson.

Plus de 100 morts dans un attentat en Afghanistan

L’Afghanistan est à nouveau endeuillé par un terrible attentat. L’explosion d’une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul (Afghanistan), revendiquée par les talibans, a fait plus de 100 morts et 235 blessés, semant terreur et désolation dans l’un des quartiers les plus animés de la capitale afghane. Cet attentat est le plus meurtrier depuis l’explosion d’un camion piégé dans la zone diplomatique le 31 mai (150 morts, 400 blessés).

L’info en plus : La tension monte de nouveau en Syrie. Le chef de la diplomatie turque a appelé samedi les Etats-Unis à retirer « immédiatement » leurs militaires déployés à Minbej, ville du nord de la Syrie contrôlée par une milice kurde contre laquelle Ankara a lancé une offensive.

Laurent Wauquiez officiellement à la tête des Républicains

La droite ne s’est toujours pas remise de son échec à la présidentielle. Alors que Laurent Wauquiez a présidé son premier conseil national du parti Les Républicains samedi à Paris, la rivalité avec Valérie Pécresse y a éclaté. La présidente d’Ile-de-France a été huée à plusieurs reprises par les militants. Notre reportage à lire ici.

L’info en plus : Quatre hommes briguent le poste de premier secrétaire du PS : Olivier Faure, Luc Carvounas, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel. Leurs candidatures ont été validées samedi. Les deux tours de l’élection, auxquels 102.000 militants sont appelés à participer, auront lieu les 15 et 29 mars

On connaît le représentant français à l’Eurovision

La finale de « Destination Eurovision » était diffusée ce samedi sur France 2. Les téléspectateurs et un jury international ont désigné le duo Madame Monsieur pour défendre les chances tricolores au Portugal le 12 mai. leur chanson Mercy évoque l’histoire vraie d’une petite fille née l’an passé sur l’Aquarius, un bateau venant au secours des réfugiés en Méditerranée.

L’info en plus : The Voice a débuté samedi soir, avec des larmes, celles de Pascal Obispo. On vous laisse découvrir tout ça ici.

Federer aligne son 20e Grand Chelem

Plus que jamais sur le toit du monde, le Suisse a remporté ce dimanche son 6e Open d’Australie, son 20e Grand Chelem, à l’issue d’une finale très disputée contre le Croat Cilic. C’est bien évidemment un record. Mais Federer reste numéro 2 à l’ATP, derrière Nadal.

L’info en plus : La Danoise Caroline Wozniacki avait remporté la veille son premier titre du Grand Chelem en venant à bout de la Roumaine Simona Halep. Elle devient aussi numéro 1 mondiale.