Attentat à Kaboul: La Tour Eiffel éteinte ce samedi à minuit en hommage aux victimes

Ce samedi soir, la Tour Eiffel sera éteinte à minuit en hommage aux victimes de l'attentat de Kaboul. — Zakaria ABDELKAFI / AFP

Paris soutient les victimes de l’attentat de Kaboul. La maire de la capitale Anne Hidalgo a annoncé via son compte Twitter que la Tour Eiffel serait éteinte samedi soir à minuit en hommage aux près de 100 morts, décédés dans la journée dans le centre de la capitale afghane dans l’explosion d’une ambulance piégée.

« Ce soir, à minuit, la Tour Eiffel s’éteindra en hommage aux victimes de l’ignoble attentat qui a frappé le cœur de Kaboul. La Ville de Paris, les Parisiennes et les Parisiens, sont aux côtés du peuple afghan qui fait face une nouvelle fois à la barbarie terroriste », écrit Anne Hidalgo.

Niveau d’alerte extrême en Afghanistan

L’explosion d’une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul a été revendiquée par les talibans. D’après les derniers bilans, cet attentat a fait 95 victimes et 158 blessés.

Le niveau d’alerte est extrême en ce moment à Kaboul, particulièrement dans le centre et le quartier diplomatique dont la plupart des ambassades et institutions étrangères ont été placées en lock down (sorties interdites). L’attentat est le troisième en une semaine après l’attaque de l’hôtel Intercontinental de Kaboul, samedi 20 janvier, revendiqué par les talibans et celle mercredi des locaux de Save the Children à Djalalabad (est), revendiqué par Daesh.

La Tour Eiffel, monument emblème de la capitale française, est régulièrement éteinte en hommage aux victimes d’attentats dans le monde.