Un homme condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa fille de deux ans

La petite Méline, 2 ans, avait été retrouvée morte au domicile familial en septembre 2015 à Marmagne. Son père, Sébastien Chabrier, 45 ans, a été condamné vendredi à Chalon-sur-Saône à 25 ans de prison par la cour d’assises de la Saône-et-Loire.

Au terme de quatre jours de procès la cour est restée en deçà des réquisitions de l’avocat général, qui avait demandé 30 ans de réclusion criminelle. La peine est assortie d’une période de sûreté des deux tiers.

La fillette avait été retrouvée morte le 2 septembre 2015, présentant des traces de strangulation et de coups de couteau. Le père s’était dénoncé lui-même à la gendarmerie, avant d’être placé en garde à vue. Il se trouvait depuis en détention.

La mère avait quitté le domicile familial quelques jours plus tôt, voulant mettre un terme à une relation émaillée de violence. Sébastien Chabrier, qui a reconnu les faits, a parlé au cours du procès d’un « coup de folie » et demandé pardon pour son geste.

Des excuses « de circonstance », selon Me Pierre Cuinat, l’avocat de la mère de la fillette, qui considère que le père « n’a pas manifesté de regrets à l’égard de Méline » pendant le procès mais salue « une peine adaptée ».

La cour a également ordonné le retrait de l’autorité parentale sur son fils, un petit garçon issu d’une précédente union, âgé de 7 ans au moment des faits, et prononcé un suivi socio-judiciaire de dix ans.