Les infos immanquables du jour: Crue de la Seine, torsion des testicules et l’amitié de Jeremstar et Babybel

Que vous soyez à Brest ou à Dijon, ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce vendredi 26 janvier.

Six heures pour opérer et pas une de plus. Si les torsions de testicules font souvent sourire, ce n’en est pas moins grave. Le 11 janvier dernier, un médecin marseillais a été condamné à verser près de 200.000 euros à l’un de ses patients pour l’avoir opéré trop tard d’une torsion des testicules. Résultat, il est devenu stérile. Nos explications sur cette complication médicale qui est loin d'être anodine.

Depuis plus d’une semaine, la Seine est sortie de son lit. Ce vendredi matin, elle atteint 5,60 mètres au pont d’Austerlitz à Paris. Son pic, attendu ce week-end, ne devrait cependant pas dépasser les 6 mètres, selon les dernières informations de Vigicrues. Une crue sans inondation à la surface, c’est ce qu’explique à 20 Minutes Magali Reghezza, géographe qui a publié une thèse sur le risque de crue centennale à Paris. Elle est à lire ici.

Leur amitié ne date pas d’hier, il n’y a qu’à faire le compte de toutes les vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, quand la presse parle de Jeremy Gisclon, alias Jeremstar, le nom de Pascal Cardonna n’est jamais très loin. Mais depuis la semaine dernière, leurs deux noms sont associés à une vague d’accusations. Un membre actif de Snapchat a publié des extraits de conversations relayant des accusations de détournement de mineur contre Pascal Cardonna.



Qui est cet homme, surnommé « Babybel » par Jeremstar, qui se retrouve désormais au cœur d'une tempête médiatique ?