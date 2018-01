VIDEO. Crue de la Seine: Comment les pompiers se préparent à affronter la décrue

Le 25 janvier 2018, la crue de la Seine à Paris — CHAMUSSY/SIPA

Le pic de crue de la Seine est attendu ce week-end à Paris.

Les pompiers se préparent déjà à la décrue.

Elle pourrait durer plusieurs jours.

Le pic de crue de la Seine est attendu ce week-end à Paris. L’eau pourrait atteindre les 5m80, voir les 6m, a indiqué François Dusquesne, responsable de Vigicrues. Ce vendredi, la Seine atteignait d’ailleurs 5m60 au Pont d’Austerlitz. Le niveau de l’eau devrait rester élevé plusieurs jours après le pic, même s’il reste très loin de la crue historique de 1910. Mais déjà, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris se préparent pour la décrue.

« On a positionné par anticipation des moyens sur le nord et le sud de notre secteur. On va attendre que la phase de décrue commence. Puis, on va faire des reconnaissances sur le fleuve et les zones inondées pour adapter nos moyens à la situation », explique à 20 Minutes le commandant Lecoeur, porte-parole de la BSPP. La brigade a compétence sur les 124 communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.