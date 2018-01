Les infos immanquables du jour: Les pots de Nutella s'arrachent, s'immatriculer en Corse et les troubles alimentaires

Illustration d'un gros pot de Nutella en Italie. — ALLILI MOURAD/SIPA

L’article le plus lu du jour : «Depuis que je suis immatriculée en Corse, la voiture semble plus brillante», les conducteurs racontent leur choix d'immatriculation

Des plaques d’immatriculations 2A et 2B, celles des départements corses, disséminées un peu partout en métropole. Le site internet eplaque.fr, qui permet de commander des plaques d' immatriculations directement en ligne, a recensé les départements les plus demandés, sur un échantillon de 50 000 demandes de plaque en 2017.

Si les départements 75, Paris, et 13, Bouches-du-Rhône, arrivent respectivement à la première et à la troisième place, rien d’étonnant, ils font partie des départements les plus peuplés. Pour la deuxième place, surprise, puisqu’il s’agit d’un département beaucoup moins peuplé que les deux autres… la Corse-du-Sud, 2A, avec ses 150.000 habitants. Pascale, une internaute, partage ce constat : « C’est vrai il y a une prolifération de Corses en Picardie alors qu’il pleut tout le temps… ». Plus de détails dans cet article.

L’article le plus partagé du jour : Nutella: Ils en viennent aux mains pour s'arracher des pots de Nutella en promotion

« On vit une époque formidable », diront certains au sujet de scènes incroyables qui se sont déroulées ce jeudi matin dans le département de la Loire. Des clients ont joué des coudes et en sont venus aux mains pour s’arracher des pots de Nutella en promotion. Non pas dans un magasin. Mais dans plusieurs supermarchés de la même enseigne, rapporte Le Progrès. Plus d'infos ici.

L’article à lire du jour : Anorexie, boulimie: Comment mieux soigner les troubles alimentaires?

« J’ai rencontré des filles de 9 ans qui suivaient un régime tomate-soupe », déplore une diététicienne qui intervient dans les écoles pour faire de la prévention sur les troubles de l’alimentation.

Ce jeudi matin, une table ronde se penchait sur les progrès et besoins pour mieux soigner l’anorexie à la maison de Solenn (AP-HP), l’une des réalisations de l’Opération Pièces Jaunes. Un lieu d’accueil et de soins pluridisciplinaire pour tous les jeunes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire (TCA). Des maladies qui touchent environ 600.000 Français entre 12 et 35 ans, dont 90 % de femmes. Et qui peut se guérir dans environ 80 % des cas. Comment les y aider ? C'est à lire là.