La marque Ferrero a modifié légèrement la recette du Nutella (illustration) — Newscast/Shutterstock/SIPA

« On vit une époque formidable », diront certains au sujet de scènes incroyables qui se sont déroulées ce jeudi matin dans le département de la Loire. Des clients ont joué des coudes et en sont venus aux mains pour s’arracher des pots de Nutella en promotion. Non pas dans un magasin. Mais dans plusieurs supermarchés de la même enseigne, rapporte Le Progrès.

Des rayons dévalisés en 5 minutes au lieu de 3 mois habituellement

Cette dernière proposait des pots de 950 grammes à 1,41 euro. Soit une réduction de 70 %, détaille le quotidien régional. Les rayons auraient été dévalisés. Plus de 300 pots sont partis en moins d’un quart d’heure dans certains magasins. Au lieu de trois mois habituellement. Et d’autres en à peine… 5 minutes.

Ces scènes, observées dans d’autres supermarchés de l’enseigne, ont parfois été filmées par des clients qui les ont ensuite postées sur les réseaux sociaux.

Fou malade pour du Nutella 😂😂 pic.twitter.com/Z05ATqZnJg — CASA DE PAPEL (@florent_lejosne) January 25, 2018

Les gens sont des malades à Intermarché, pire que les soldes, les gens faites vite pour le Nutella pic.twitter.com/lBHgBRyhX4 — mira 🌹 (@Hvratm) January 25, 2018

Emeute à #intermarché pour du #Nutella en promo à 1€40 !! 😖J'ai honte pour eux pic.twitter.com/cnT9O6MZRb — Rêv de Presse (@Rev_de_Presse) January 25, 2018

Bousculade, tirage de cheveux, griffure… Des clients, pris dans la cohue, se seraient même retrouvés avec un œil au beurre noir. Tandis que d’autres se seraient jetés sur les palettes avant même que les pots ne soient placés en rayons, selon les employés. Et dire que l’opération doit se poursuivre encore deux jours…