VIDEO. «J'adore vos réflexions misogynes»... Gros accrochage à l'Assemblée entre une présidente de commission et un député LR

La présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet. — LCP

La présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet (LREM) et un député LR se sont vivement accrochés mercredi soir, les reproches de la première pour avoir dévoilé dans la presse le rapport sur le cannabis ayant suscité une vive réplique de Robin Reda.

Jugeant « pas courtois pour nos collègues et (…) dans l’intérêt ni de la commission, ni de l’Assemblée » que Robin Reda (LR) et Eric Pouillat (LREM) se soient exprimés dans la presse et aient communiqué aux médias le rapport de la mission d’information avant sa présentation au Palais-Bourbon, Yaël Braun-Pivet leur a rappelé diverses règles « dont ils ont estimé pouvoir s’absoudre ».

Elle a déploré que les autres membres de la commission des Lois n’aient pas eu « la primeur de leurs travaux », contrairement « au Parisien, à BFM ou à LCI », d’autant que ces travaux l’ont été « pour l’Assemblée nationale (…) et non pour le compte du gouvernement ». Après leur avoir lu le règlement, cette députée des Yvelines a aussi lancé aux deux rapporteurs : « Je vous remercie de vous en souvenir et de ne pas réitérer ce genre d’actes ».

« Réflexion fort misogyne »

Robin Reda a alors critiqué « le rappel au règlement quasi-maternel » de la présidente de commission, ce qu’elle a qualifié de « réflexion fort misogyne ». « Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère », a répondu le rapporteur LR, 26 ans, à la présidente, 47 ans.

Il a aussi regretté « l’inscription très tardive à l’ordre du jour de ce rapport », invoquant aussi « l’attention » que « le gouvernement souhaite que les médias portent à ce rapport » préconisant deux solutions vers la dépénalisation du cannabis pour permettre aux forces de l’ordre de concentrer leurs efforts sur la lutte contre les trafics. « C’est extrêmement déloyal », a répliqué Yaël Braun-Pivet, affirmant notamment qu’une date initiale, en décembre, avait été repoussée à sa demande à lui.

Condamnation dans le parti présidentiel

La secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes/hommes Marlène Schiappa a jugé sur Twitter qu'« une femme de pouvoir n’est pas forcément une figure maternelle (…) Sexisme en politique, 2018… Illustration du combat culturel qu’il nous reste à mener. Ma solidarité à @YaelBRAUNPIVET ».

Une femme de pouvoir n’est pas forcément une figure maternelle.

En l'espèce, c’est une Présidente de Commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Sexisme en politique, 2018...

Illustration du combat culturel qu’il nous reste à mener.

Ma solidarité à @YaelBRAUNPIVET https://t.co/wAnuCCrdJG — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) January 24, 2018

Vice-président du groupe LREM, Coralie Dubost, a jugé sur le réseau social « le propos était lamentable, les commissaires lois #Lrem ont exprimé leur soutien à leur #Présidente Le changement des pratiques, une affaire de toutes & tous, au quotidien ».

Parmi d’autres critiques LREM, Denis Masséglia a jugé que ces propos « pas acceptables au sein de l'#AssembleeNationale doivent être sanctionnés ».