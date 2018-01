Les infos immanquables du jour: Un an après le «PenelopeGate», le pantalon 7/8 et les règles des prénoms

Penelope et François Fillon le 9 avril 2017 à Paris en meeting. — Thibault Camus/AP/SIPA

L'article le plus lu du jour: Le pantalon 7/8 est-il le nouveau fléau de l'humanité?

Certaines et certains ne jurent plus que par lui. Il a envahi les rayons des magasins, colonisé les armoires des gens stylés, éradiqué à tout jamais les leggings (on croise les doigts en tout cas) et ringardisé les pantalons longs. Vous l’aurez reconnu : il s’agit évidemment du pantalon 7/8. Ni trop long, ni trop court, il dévoile la cheville et permet à votre malléole d’enfin vivre sa vie au grand jour. Et croyez-nous, elle vous remerciera avec son langage de petite malléole. Un article à lire par ici.

L'article le plus partagé du jour: PenelopeGate: Un an après le début de l'affaire, où en est l'enquête?

« Les 600.000 euros gagnés par Penelope qui empoisonnent Fillon. » Le 25 janvier 2017, ce titre en Une du Canard enchaîné a l’effet d’une bombe sur une campagne présidentielle qui n’a pas fini d’être secouée par les déflagrations de ce qui deviendra le « PenelopeGate ». Un an après les premières révélations sur les soupçons d’emploi fictif de Penelope Fillon, où en est l’enquête ? C'est à lire par là.

L'article le plus à lire du jour: Fañch et Derc'hen refusés... Quelles sont les règles pour donner un prénom en France?

Après le tilde de Fañch, le c’h de Derc’hen. L’administration bretonne a refusé en août dernier d’enregistrer Derc’hen, le prénom d’origine bretonne choisi par les parents pour leur nouveau-né. Pour expliquer sa décision, l’état-civil de Rennes explique avoir appliqué une circulaire de 2014. Un texte contesté depuis le printemps dernier, après le refus d’enregistrer un petit Fañch à l’état civil. Selon quels motifs un officier de l’état civil peut-il refuser un prénom ? 20 Minutes fait le point.